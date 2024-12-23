В Казахстане хотят создать единого оператора по авиатопливу

Министерство транспорта Казахстана планирует создать единого оператора по авиатопливу. Об этом заявил глава ведомства Марат Карабаев на правительственном часе в мажилисе (парламент).

«Обеспечение аэропортов авиационным топливом — это один из приоритетных вопросов. В настоящее время аэропорты вынуждены закупать топливо у соседних стран. Мы рассматриваем создание единого оператора как решение проблемы дефицита», - сказал Марат Карабаев, которого цитирует Kapital.kz.

По словам министра, оператор будет создан на базе ТОО «КазМунайГаз-Аэро».

«Это позволит устранить неэффективных посредников, стабилизировать поставки и обеспечить доступные цены на топливо для транзитных рейсов, закупая большие объемы», - подчеркнул он.

Ранее Марат Карабаев уже рассказывал о том, как в Казахстане планируют решить вопрос с дефицитом авиатоплива. «Дефицит авиатоплива составляет около 300 тыс. тонн в год. Этот вопрос мы планируем решить, увеличив объемы импортного авиатоплива, в том числе из Китая. Мы также рассматриваем топливо марки JET A-1. С этой целью топливозаправочный комплекс аэропорта Алматы проходит модернизацию», - уточнил министр.

По его словам, переориентация казахстанских заводов на производство топлива JET A-1 не приведет к существенному увеличению объемов авиатоплива. Кроме того, необходимы значительные средства для модернизации инфраструктуры всех аэропортов на прием JET A-1.

«Поэтому аэропорты с учетом своих возможностей будут последовательно переходить на использование данной марки топлива в зависимости от потребностей. Кроме того, в целях исключения посреднических структур, влияющих на конечную стоимость авиатоплива, прорабатывается вопрос прямых закупок импортного авиатоплива у иностранных нефтеперерабатывающих заводов», - сообщал Марат Карабаев.