Рынок недвижимости Китая видит новые признаки кризиса

Проблемным девелоперам все еще сложно погашать долги, поскольку падение продаж жилья продолжается. Их долларовые облигации все еще торгуются на проблемных уровнях, выпуск долговых обязательств почти иссяк, а сектор заметно отстает на фондовых рынках. Об этом сообщает Bloomberg.

Кризис задолженности на рынке недвижимости в Китае продолжается уже пятый год.

Тревожные звоночки снова прозвучали в последние недели, когда банковский регулятор приказал ведущим страховщикам сообщить о своих финансовых рисках с одним из крупнейших застройщиков Китая China Vanke Co, чтобы оценить, сколько поддержки нуждается компания, чтобы избежать банкротства.

В Гонконге компания New World Development Co. пыталась отсрочить погашение некоторых кредитов, а Parkview Group выставила на продажу знаковый коммерческий комплекс в Пекине.

Последние признаки стресса усиливают беспокойство, что худшее еще далеко не закончилось для жилищного сектора КНР.

Проблема Vanke свидетельствует о том, что кризис ликвидности вредит одному из немногих крупных строителей, которые до сих пор избегали дефолта. Проблемы, с которыми сталкиваются его гонконгские коллеги, тем временем означают, что заражение все больше ощущается в офшорах.

"Хотя недавняя правительственная политика помогла приостановить темпы падения, сектору может потребоваться еще один-два года, чтобы достичь дна. На этом фоне мы не можем исключать возможность новых банкротств в следующем году, хотя общий их уровень должен быть гораздо ниже, чем раньше" - сказал старший кредитный аналитик Lucror Analytics Леонард Лоу.

Пока что спасательные меры государства были направлены на предотвращение обвала цен на недвижимость, защиту владельцев недостроенных квартир и использование государственных средств для поглощения избыточного предложения.

В то же время, политики решили лишь наблюдать за тем, как бывшие гиганты отрасли China Evergrande Group и Country Garden Holdings Co. стали банкротами.