В Украине допустили смену регулятора крипторынка

МВФ сдвинул срок разработки обновленного законодательства о регулировании виртуальных активов в Украине с конца декабря 2024 на конец февраля 2025 года. Разработка нормативного документа по-прежнему закреплена за НБУ и НКЦБФР.

Согласно заявлению фонда, новый закон опирается на международную практику, учитывает экономические цели развития и минимизирует риски для финансовой стабильности.

При этом регулятор крипторынка в Украине может смениться. В январе 2025 года ожидается подготовка Меморандума о взаимопонимании, который будет регулировать механизмы координации и обмена информацией между НБУ и НКЦБФР.

«Роли и обязанности по регулированию и надзору будут определены в консультациях с Советом по финансовой стабильности и МВФ», - сообщили в организации.

По мнению нардепа Ярослава Железняка, учитывая текущие проблемы с функциональностью НКЦБФР, шансы на роль основного регулятора повышаются у НБУ. Последний ранее исключил принятие криптовалют в качестве законного платежного средства.

По итогам заседания по шестому пересмотру программы расширенного финансирования Украины исполнительный совет МВФ одобрил выделение следующего транша в размере ~$1,1 млрд.

Напомним, вступление в силу утвержденного в 2021 году закона «О виртуальных активах» отложено до принятия налогообложения криптоопераций.

Согласно новому законопроекту, Украина откажется от налоговых льгот на биткоин-операции. Ожидается, что документ примут уже в первой половине 2025 года.

Задача по разработке нового регулирования криптовалют вошла в Национальную стратегию доходов Украины на 2024-2030 годы и в перечень реформ на €50 млрд.