Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Беларусь восстановили

Поступление нефти из России по трубопроводу «Дружбе» возобновлено. Об этом пишут госСМИ со ссылкой на ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» 19 декабря была остановлена из-за технических проблем.

В концерне «Белнефтехим» накануне, 20 декабря, информировали, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы смогли продолжить стабильную работу за счет созданных запасов углеводородного сырья, обеспечивая отгрузки нефтепродуктов в полном объеме как на внутренний рынок, так и на экспорт.