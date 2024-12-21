В Беларуси утвердили порядок открытия и прекращения деятельности филиалов иностранных банков

Постановлением Нацбанка № 318 от 8 октября 2024 года утверждено Положение о филиалах иностранных банков.

Документ определяет порядок открытия, основания и порядок прекращения деятельности филиалов иностранных банков на территории Беларуси, а также особенности регулирования указанной деятельности и банковского надзора за ней.

Так, филиалы иностранных банков смогут вести свою деятельность на территории Беларуси на основании выдаваемого Нацбанком разрешения, а также положения о филиале, утвержденного открывшим его иностранным банком.

Положением определен перечень операций, которые филиал иностранного банка вправе осуществлять в отношении клиентов-юрлиц. Среди них - операции для проведения расчетов, выдача кредитов, банковских гарантий, лизинговая деятельность, факторинг и др.

Иностранный банк вправе осуществлять деятельность на территории Беларуси не более чем через один филиал иностранного банка, размещенный по одному адресу (месту нахождения). При этом права и обязанности возникают непосредственно у иностранного банка.

Наименование филиала иностранного банка указывается на одном из государственных языков Республики Беларусь, содержит слова «филиал банка» и наименование иностранного банка, открывшего такой филиал.

Филиал иностранного банка должен будет иметь официальный сайт в интернете, сетевой адрес которого размещен в национальных доменных зонах «.by» и (или) «.бел».

Положением определены условия для открытия филиала. Иностранный банк должен работать не менее 3 лет, иметь уставной фонд не менее $60 млн в эквиваленте, находиться в стране, которая является участником международного сотрудничества в сферах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, также необходимо наличие соглашения в области банковского надзора между Нацбанком и надзорным органом страны регистрации иностранного банка и др.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.