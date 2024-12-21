Последнее обновление: 21.12.2024 10:59

Чистая покупка иностранной валюты банками Китая в ноябре составила $3,5 млрд

Чистая покупка иностранной валюты коммерческими банками Китая в ноябре составила около $3,5 млрд. об этом говорится в сообщении Государственного управления валютного контроля (SAFE).

Финорганизации в прошлом месяце приобрели валюту на сумму $204,4 млрд, в то время как продажи равнялись $200,9 млрд.

"В целом трансграничные потоки капитала по основным каналам оставались стабильными", - заявил замглавы SAFE Ли Бинь, которого цитирует Синьхуа.

В октябре нетто-покупка инвалюты банками составляла около $18,3 млрд.



<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование