Чистая покупка иностранной валюты банками Китая в ноябре составила $3,5 млрд

Чистая покупка иностранной валюты коммерческими банками Китая в ноябре составила около $3,5 млрд. об этом говорится в сообщении Государственного управления валютного контроля (SAFE).

Финорганизации в прошлом месяце приобрели валюту на сумму $204,4 млрд, в то время как продажи равнялись $200,9 млрд.

"В целом трансграничные потоки капитала по основным каналам оставались стабильными", - заявил замглавы SAFE Ли Бинь, которого цитирует Синьхуа.

В октябре нетто-покупка инвалюты банками составляла около $18,3 млрд.