G7 рассматривает ужесточение ценового ограничения на нефть РФ до $40

Страны G7 разрабатывают меры, которые позволили бы обеспечить ужесточение "потолка цен" для нефти из РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Лица, знакомые с вопросом, заявляют, что страны "Большой семерки" изучают пути укрепить "потолок цен" на российскую нефть", - информирует агентство.

Предложения варьируются от полного запрета на поставки российской нефти до снижения "потолка" с $60 до $40 за баррель. Однако решение еще не принято, обсуждения продолжаются.

С 5 декабря 2022 года Евросоюз ввел "потолок цен" на российскую нефть на уровне $60 за баррель одновременно с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. Аналогичный запрет установили страны G7 и Австралия.

Впоследствии Евросоюз в июне 2024 года включил в 14-й пакет санкций ЕС против РФ 27 судов, на которые распространяется запрет на заход в порты и оказание услуг. В их число были включены танкеры, которые Брюссель подозревает в перевозке нефти в обход "потолка цен".