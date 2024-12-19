Последнее обновление: 19.12.2024 18:00

Тайваньская авиакомпания заказала у Boeing и Airbus самолеты на $11,9 млрд

Тайваньская авиакомпания China Airlines Ltd. заказала 24 самолета у Boeing Co. и Airbus SE общей каталожной стоимостью $11,9 млрд.

Как говорится в сообщении компании, она разместила заказ на 10 широкофюзеляжных самолетов Airbus A350-1000 и на 10 лайнеров Boeing 777-9, а также на четыре грузовых Boeing 777-8.

Сейчас China Airlines использует самолеты Airbus A350 и Boeing 777 более ранних моделей. Авиапарк компании насчитывает более 80 самолетов.

Поставки новых самолетов, как ожидается, начнутся в 2029 году. Реальная стоимость сделки, скорее всего, будет ниже каталожной, поскольку авиакомпании обычно получают существенные скидки на крупные заказы.



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