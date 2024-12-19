Индийская рупия снова упала до исторического минимума

Индийская рупия достигла своего исторического минимума под давлением высокого спроса на доллар со стороны импортеров и вероятного оттока из местных акций, в то время как интервенции Резервного банка Индии ограничили потери. Об этом пишет Reuters.

Рупия в среду упала до 84,9550 по отношению к доллару перед закрытием торгов на уровне 84,9525, что на 0,07% ниже.

Ослабление региональных валют в преддверии принятия решения Федеральной резервной системы, которое должно состояться в американские торговые часы, также негативно повлияло на рупию наряду со спекулятивными долларовыми заявками на фоне продолжающегося медвежьего настроения в отношении местной единицы.

Основные индийские фондовые индексы BSE Sensex, и Nifty 50, снизились примерно на 0,6% каждый.

Беспокойство относительно перспектив роста Индии держат рупию под давлением вместе с долларом, который получил значительную поддержку после победы Дональда Трампа на выборах.

Индекс доллара в последний раз был на уровне 106,7, а с момента выборов 5 ноября он вырос более чем на 3%.

Несмотря на давление, рупия с того времени выглядела лучше, чем большинство ее региональных аналогов, благодаря регулярным интервенциям Резервного банка Индии.