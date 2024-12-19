Последнее обновление: 19.12.2024 10:52

Цены на нефть эталонных марок утром в четверг снижаются

Цены на нефть эталонных марок снижаются в четверг после первого за три сессии подъема накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $72,92 за баррель, что на $0,47 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,2 до $73,39 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,52 до $69,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,37 (0,5%), до $70,02 за баррель.

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