Нефть эталонных марок утром в пятницу дешевеет

Нефть эталонных марок утром в пятницу незначительно дешевеет после снижения по итогам предыдущей сессии.

Негативным фактором для рынка нефти стал прогноз Международного энергетического агентства, которое накануне понизило оценку роста спроса на неё в 2024 году на 78 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 0,84 млн б/с. Днем ранее свой прогноз на 2024 год также ухудшила ОПЕК.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,05 до $73,36 за баррель. В четверг эти контракты снизились в цене на $0,11 до $73,41 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились на $0,03 до $69,99 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $0,27 (0,4%), до $70,02 за баррель.