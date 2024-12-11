Последнее обновление: 11.12.2024 15:12

Цены на нефть эталонных марок сегодня утром продолжают расти

Цены на нефть эталонных марок повышаются сегодня утром после роста по итогам двух предыдущих сессий, вызванного геополитической напряженностью и ожиданиями новых стимулов в Китае.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:35 подорожали на $0,39 до $72,58 за баррель. Во вторник эти контракты выросли в цене на $0,05 до $72,19 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на $0,39 до $68,98 за баррель. Накануне фьючерсы подорожали на $0,22 до $68,59 за баррель.

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