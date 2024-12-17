Последнее обновление: 17.12.2024 13:57

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром во вторник

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром во вторник, сохраняя негативную динамику на худших, чем ожидалось, статданных из Китая.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,09 до $73,82 за баррель. В понедельник эти контракты снизились в цене на $0,58 до $73,91 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились на $0,13 до $70,58 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $0,58 (0,8%) до $70,71 за баррель.

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