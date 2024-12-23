Цены на нефть утром в понедельник растут после снижения по итогам прошлой недели

Цены на нефть повышаются в понедельник на фоне слабой активности торгов перед рождественскими праздниками.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:30 составляет $73,24 за баррель, что на $0,30 больше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,06 до $72,94 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,34 до $69,80 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,08 (0,1%), до $69,46 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 2,1%, WTI - на 1,9%.