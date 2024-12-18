Последнее обновление: 18.12.2024 18:00

Стартапы Литвы привлекают меньше инвестиций, но платят больше налогов

Стартапы Литва к середине декабря привлекли 86 млн евро инвестиций — в три раза меньше, чем за тот же период в прошлом году (268 млн евро), при этом было заключено 38 сделок — на 40% больше. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные ассоциации Unicorns Lithuania.

«Общая сумма привлеченных инвестиций в этом году будет меньше, но растущая доля уплаченных налогов показывает, что сектор растет и укрепляется. Экосистема литовских стартапов выделяется на глобальной арене, поскольку большая часть из них успешно работает без внешних инвестиций и растет за счет прибыли. Тем не менее, привлеченные инвестиции остаются важным фактором успеха стартапов», - сказала Гинтаре Вербикайте, руководитель Unicorns Lithuania.

По ее словам, в Эстонии в тот же период было заключено более 60 сделок, привлечено более 345 млн евро.

Самую крупную инвестицию в Литве — €20 млн — в этом году привлек стартап Ovoko, разрабатывающий решения для электронной торговли подержанными автозапчастями. В то же время второй литовский единорог Nord Security и Surfshark, а также стартап PVcase, занимающийся разработкой программного обеспечения для проектирования солнечных парков в прошлом году привлекли по €100 млн.

По данным Unicorns Lithuania, за первые три квартала этого года сектор стартапов Литвы заплатил €313 млн налогов — на 13% больше, чем за тот же период в прошлом году, пишет LRT.

В Литве сегодня активно работают более 1 тысячи стартапов и технологических компаний, выведенных из стартапов, в которых трудятся более 18,7 тысяч человек.



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