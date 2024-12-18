Honda и Nissan ведут переговоры по объединению бизнесов

Японские автомобильные компании Honda и Nissan начали переговоры об объединении бизнеса. Об этом пишет японская газета Nikkei.

В будущем к ним может присоединиться и Mitsubishi Motors, где Nissan является крупнейшим акционером.

Планируется создать холдинг, под управлением которого будут находиться компании. Конкретные условия объединения будут еще обсуждаться.

Если объединение трех компаний состоится, они станут третьим в мире автопроизводителем по объему продаж. Это усилит их позиции в конкуренции с Tesla и китайскими производителями, особенно в сфере электромобилей и программного обеспечения.

По данным на 2023 финансовый год, продажи Honda составляли 3,98 млн автомобилей, Nissan – 3,37 млн, Mitsubishi – 0,81 млн. Вместе это более 8 млн автомобилей, что потенциально делает их третьими после Toyota и Volkswagen Group.

Financial Times, подтверждающая факт переговоров, указывает, что объединенная компания может стоить около $52 млрд.

Однако существуют опасения относительно политического сопротивления в Японии из-за возможных массовых сокращений рабочих мест. К тому же Honda и Nissan работают в одном сегменте, поэтому источники FT на рынке в Японии несколько скептически оценивают возможность слияния компаний.

Nissan ищет якорного инвестора в течение нескольких месяцев. Сейчас почти 36% акций Nissan принадлежат Renault, которая открыта для продажи части своих акций.