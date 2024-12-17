Китай покупает доли Росатома в урановых проектах в Казахстане

Китайская компания State Nuclear Uranium Resources Development выкупила долю российской госкорпорации "Росатом" в одном из урановых проектов на территории Казахстана. Об этом сообщила казахстанская государственная компания "Казатомпром", являющаяся крупнейшим в мире производителем урана.

Так, входящая в Росатом компания Uranium One Group продала свою долю – 49,979% – в СП "Заречное" SNURDC Astana Mining Company Limited, конечным бенефициаром которой является китайская компания. Доля "Казатомпрома" в совместном предприятии при этом не изменилась.

Запасы урана в Казахстане, не имеющем собственной АЭС, составляют примерно 15% всех мировых и уступают только австралийским.

СП "Заречное" добывает уран на Заречном месторождении Туркестанской области. Месторождение открыто в 1977 году, его запасы на начало 2024 года составляли около 3500 тонн урана. Завершить разработку месторождения планируется в 2028 году.

По данным "Казатомпрома", Uranium One Group также планирует продать доли еще в двух компаниях. Ожидается, что она выйдет из СП "Хорасан-U" и ТОО "Кызылкум". В каждом из этих проектов российской стороне принадлежит 30%.

Покупателем выступит China Uranium Development Company Limited, конечным бенефициаром которой является China General Nuclear Power Corporation (CGN, KPR).

Доля "Казатомпрома" не изменится и составит 50% в обоих совместных предприятиях.

"Хорасан-U" добывает уран на участке "Харасан-1" месторождения "Северный Харасан" в Жанакорганском районе Кызылордынской области. По состоянию на начало 2024 года запасы месторождения составляли около 33 000 тонн урана со сроком разработки до 2038 года. Весь добываемый уран перерабатывается на производственных мощностях ООО "Кызылкум".

Uranium One добыла в Казахстане 4800 тонн урана в 2023 году, что вместе с добычей в России 2700 тонн вывело Росатом на третье место в мире с долей рынка 14%.

"Казатомпром", 75% которого принадлежит госфонду Казахстана "Самрук-Казина", добывает уран в Казахстане как самостоятельно, так и в пределах совместных предприятий. Компания обеспечивает 20% мировой добычи урана и продает его на экспорт в Китай, Южную и Восточную Азию, Северную Америку и Европу.