Германия пообещала Чехии отменить плату за транзит газа

Берлин заверил Чехию, что отмена пошлины за транзит газа через территорию Германии, вероятно, будет одобрена парламентом на этой неделе или в январе. Об этом журналистам сообщил заместитель министра промышленности Чехии Штепан Хофман, присутствовавший на брюссельской встрече министров ЕС, отвечающих за энергетику.

Чехия, Словакия и Австрия ранее призвали Берлин утвердить в этом месяце поправку к закону, которая отменит плату за транзит газа через немецкую территорию. В мае, после критики со стороны Чехии и других стран, Германия пообещала отменить с января спорную пошлину.

Берлин подготовил соответствующую поправку, которая была одобрена в сентябре Бундестагом в первом чтении. Однако в начале ноября в Германии распалась правящая коалиция, что осложнило принятие поправки. Чехия, Словакия и Австрия предупредили в документе, что необходимость отмены платы тем более очевидна в свете того, что в конце года истекает срок действия контракта на транзит российского газа через Украину, который Киев не намерен продлевать.