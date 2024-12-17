Из-за техработ на литовских погранпереходах возможен рост очередей транспорта

В литовских погранпереходах проведут работы по управлению технической инфраструктурой, в этой связи возможен рост очередей. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По информации литовской стороны, сегодня, 17 декабря, с 15:00 до 23:00 возможны кратковременные сбои в работе таможенных информационных систем. Это может привести к снижению пропускной способности пунктов пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) и росту очередей транспортных средств», - говорится в сообщении ГПК.

По состоянию на 15.00 въезда в Литву ожидают более 1,1 тыс. грузовиков.

ГПК рекомендует учитывать эти сведения при планировании поездок через белорусско-литовскую госграницу. Следить за обстановкой перед белорусскими пунктами пропуска также можно онлайн на информационном портале ГПК.