Индексы экономических ожиданий в Германии и еврозоне выросли в декабре

Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в декабре вырос до максимальных с августа 15,7 пункта с 7,4 пункта месяцем ранее.

Тем временем индикатор отношения к текущей ситуации в Германии в декабре опустился до минус 93,1 пункта с минус 91,4 пункта в прошлом месяце, обновив минимум с мая 2020 года. Аналитики прогнозировали снижение до минус 93 пунктов.

"Оценка перспектив экономики Германии улучшается по мере приближения досрочных выборов, а также на фоне ожиданий экономической политики, стимулирующей частные инвестиции, и дальнейшего снижения процентных ставок", - отметил президент ZEW Ахим Вамбах.

В еврозоне индекс экономических ожиданий в декабре увеличился до 17 пунктов с 12,5 пункта месяцем ранее, по данным ZEW. Аналитики прогнозировали снижение до 12,2 пункта.

Оценка текущей экономической ситуации в валютном блоке снизилась на 11,2 пункта - до минус 55 пунктов.