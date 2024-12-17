Правительство Армении сократило число служебных автомобилей на 38%

В результате инициированной премьер-министром Николом Пашиняном реформы количество служебных автомобилей в государственных органах Армении сократилось с 891 до 547 единиц. Об этом сообщает аппарат премьер-министра.

В большинстве министерств останется только по одному служебному автомобилю - для обслуживания министров. Так, в МИД из 15 машин сохранят только одну. Аналогичная ситуация в министерствах юстиции, здравоохранения, экономики, высокотехнологической промышленности, образования, науки, культуры и спорта, окружающей среды, финансов, территориального управления и инфраструктуры.

Значительные сокращения затронули и другие государственные органы. В аппарате премьер-министра из 40 машин останется 13, в аппарате президента - 6 вместо 12, в Национальном собрании - 9 вместо 41. Примечательно, что прокуратура лишится всех 67 служебных автомобилей, включая машину генерального прокурора. При этом Следственный комитет, напротив, получит дополнительно два автомобиля - 93 вместо прежних 91.

Данные не включают информацию о служебных автомобилях Министерства обороны, Службы национальной безопасности и Министерства внутренних дел, поскольку эта информация считается государственной тайной. Также нет данных о сокращениях в государственных компаниях, фондах и некоммерческих организациях.

Ранее Никол Пашинян заявлял о намерении сократить автопарк государственных органов на 70-90%. По данным аппарата премьер-министра, если в 2018 году на балансе государственных органов находилось 1224 автомобиля, то теперь их осталось 547. Процесс оптимизации продолжается, возможны незначительные корректировки.