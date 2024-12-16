Розничный товарооборот в Беларуси за 11 месяцев увеличился на 11,8%

В Беларуси розничный товарооборот в январе-ноябре 2024 г. составил 80,8 млрд рублей, или 111,8% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2023 г.

Как сообщает Белстат, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 26,3 рубля против 22,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95% розничного товарооборота республики, в январе-ноябре 2024 г. составил 76,8 млрд рублей, или 112,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-ноябре 2024 г. составил 164,9 млрд рублей, или 103% в сопоставимых ценах к уровню января – ноября 2023 г.

Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2024 г. составил 5,6 млрд. рублей, или 110,9% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2023 г.