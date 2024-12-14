IKEA завершила покупку розничной сети в странах Балтии у исландского партнера

Inter IKEA Group завершила сделку по приобретению розничной сети IKEA в Эстонии, Латвии и Литве.

"В августе 2024 года Inter IKEA Group подписала соглашение о покупке акций с компанией Hof ehf (Исландия), владельцем розничной сети IKEA Baltics. После получения необходимых разрешений от регулирующих органов сделка завершена", - сообщается на сайте группы.

В сделку вошли три полноразмерных магазина IKEA, пять дополнительных небольших торговых точек, интернет-магазин и компания Digital Retail Development. Приобретение осуществлено Inter IKEA Retail Holding B.V., дочерней компанией Inter IKEA Systems B.V. Сумма сделки не сообщается.

Отмечается, что IKEA Retail Baltics продолжит работать по системе франчайзинга, а Inter IKEA Systems B.V., входящая в состав Inter IKEA Group, будет франчайзером.

В настоящее время в розничной сети IKEA в странах Балтии работают 1450 сотрудников. Inter IKEA Group уже владеет подразделениями по закупке, логистике и производству в странах Балтии, где работают около 700 человек.

Как отметил генеральный директор Inter IKEA Group Йон Абрахамсон Ринг, приобретение розничного бизнеса в странах Балтии поможет компании развивать концепцию IKEA и укреплять систему франшиз.

Первый магазин IKEA в странах Балтии был открыт в 2013 году - в Литве (в Вильнюсе). В Латвии (в Риге) магазин IKEA открылся в 2018 году, в Эстонии (в Таллине) - в 2022 году.

Шведский ритейлер IKEA (Inter IKEA Group) по итогам 2024 финансового года, который завершился 31 августа, сократил розничные продажи на 5,3% - до 45,1 млрд евро. Компания за минувший год открыла 56 магазинов. На долю онлайн-продаж в 2024 фингоду пришлось 26% общего объема продаж по сравнению с 5% пять лет назад.