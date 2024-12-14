Последнее обновление: 14.12.2024 14:19

Доходы бюджета Беларуси на 2025 год прогнозируются в размере Br45,8 млрд

Лукашенко подписал закон "О республиканском бюджете на 2025 год", сообщает его пресс-служба.

Закон о бюджете разработан на основе положений программных документов по социально-экономическому развитию Беларуси "с учетом складывающейся экономической ситуации".

Доходы республиканского бюджета на 2025 год прогнозируются в размере Br45,8 млрд.

"Сохранится социальная направленность расходов - значительную их часть составят расходы на оплату труда, выплату пенсий, стипендий, пособий, а также на выполнение государственных социальных стандартов", - говорится в комментарии.



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