Последнее обновление: 13.12.2024 16:14

Розничная торговля в Казахстане за 11 месяцев выросла на 9,3%

Объем розничной торговли в январе-ноябре 2024 года в Казахстане вырос на 9,3% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года и составил 19,486 трлн тенге. Об этом сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Розничная реализация товаров торгующими предприятиями выросла на 4,3%, до 12,67 трлн тенге.

Доля продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли составляет 32,4%, непродовольственных товаров - 67,6%.

На 1 декабря 2024 года объем товарных запасов торговых предприятий (по отчитавшимся предприятиям) в розничной торговле составил 1,723 трлн тенге, в днях торговли - 67 дней.

Наибольшая доля в общем объеме розничной торговли республики в январе-ноябре приходится на города Алматы (33,5%), Астана (13,1%), Карагандинскую (7,5%) и Восточно-Казахстанскую (5,5%) области.



<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование