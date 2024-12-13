Последнее обновление: 13.12.2024 16:14

Индекс потребдоверия в Великобритании в декабре вырос второй месяц подряд

Индекс потребительского доверия в Великобритании в декабре поднялся до минус 17 пунктов с минус 18 пунктов месяцем ранее. Об этом говорится в отчете аналитической компании GfK.

Таким образом, индикатор увеличился второй месяц подряд. Он находится на максимуме с августа.

Подындекс ожиданий британцев в отношении личных финансов на ближайшие 12 месяцев повысился до плюс 1 пункта с минус 1 пункта в ноябре. Индикатор прогнозов британцев относительно общей экономической ситуации в стране в следующем году остался на отметке минус 26 пунктов.

Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, также не изменился - минус 16 пунктов.

Среднее значение индекса доверия за период с 1981 года по 2024 год составляет минус 10,9 пункта. Рекордный уровень в 10 пунктов был достигнут в июне 1987 года. Минимум в минус 49 пунктов был зафиксирован в сентябре 2022 года.



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