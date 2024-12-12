Последнее обновление: 12.12.2024 18:00

Парламент Эстонии утвердил налог на безопасность

Эстонский парламент (Рийгикогу) в четверг принял инициированный правительством законопроект о налоге на безопасность.

За принятие закона проголосовали 53 депутата, против – 27, сообщают эстонские медиа.

Документ предусматривает, что в Эстонии до конца 2028 года вводят налог на безопасность с целью получения дополнительных налоговых доходов для повышения обороноспособности страны.

Налог состоит из трех частей: повышение налога с оборота на два процентных пункта (с 1 июля 2025 года), повышение подоходного налога с физических лиц на два процентных пункта и введение налога на прибыль предприятий в размере двух процентов.

По оценке Министерства финансов, дополнительные доходы бюджета благодаря этому закону составят 113 миллионов евро в 2025 году, 751 миллион евро в 2026 году, 784 миллиона евро в 2027 году и 822 миллиона евро в 2028 году.

Целевое назначение и распределение этих средств будет уточнено в госбюджете 2025 года и государственной бюджетной стратегии на 2025-2028 годы.



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