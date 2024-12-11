ЦБ Индии запланировал переход к CBDC-экономике

Индия намерена перестроить свою экономику с CBDC в качестве основы. Об этом заявил уходящий со своей должности глава Резервного банка Индии (RBI) Шактиканта Дас.

Чиновник подвел итоги усилий по внедрению новых технологий в течение последних шести лет.

Инициативы включали создание инновационного центра в Бангалоре и «песочницы» для финтех-инноваций.

Шактиканта Дас также отметил роль ЦБ как пионера CBDC. Под его руководством RBI запустил пилотный проект цифровой рупии, в то время как другие регуляторы «застряли на начальном этапе обсуждений и экспериментов».

«У CBDC есть огромный потенциал в ближайшие годы. Фактически, это будущее денег», - отметил Дас.

Глава RBI выразил уверенность в том, что национальные цифровые валюты способны стать основой платежных систем будущего для внутренних и трансграничных операций.

Ранее Bloomberg сообщило об изучении регулятором возможности использования CBDC в качестве расчетного механизма для платформы, связывающей Индию со Шри-Ланкой, Бутаном и Непалом.

Напомним, в 2023 году RBI приступил к переговорам о трансграничных платежах на базе цифровой рупии с 18 странами.