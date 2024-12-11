Правительство Молдовы одобрило введение чрезвычайного положения в энергетике

Правительство Молдовы на заседании 11 декабря одобрило введение чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней. Об этом сообщает Newsmaker.

В четверг премьер-министр Дорин Речан обратится в парламент и, если запрос будет одобрен, чрезвычайное положение будет введено с 16 декабря.

Введение чрезвычайного положения связано с прекращением транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2025 года.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Молдовы Олег Серебрян пояснил, что ситуация угрожает стабильным поставкам природного газа на левобережную часть Молдовы (так называемое Приднестровье).

Сама Молдова отказалась от российского газа и покупает его исключительно на европейском рынке. Весь законтрактованный объем газа от Газпрома идет транзитом через Украину в оккупированный россиянами регион Приднестровья, который за это обеспечивает большинство потребностей Молдовы в электроэнергии.

На левом берегу Днестра проживают 342 тыс. человек, почти половина из которых – пенсионеры.

Сейчас эта территория имеет доступ к газу по очень низким, льготным ценам. Если транзит российского газа будет прекращен, жители Приднестровья могут вынуждены платить такие же тарифы на газ, как и остальные граждане Молдовы.

Министр энергетики Виктор Парликов 25 ноября встречался с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером для обсуждения поставок газа в Приднестровье после 1 января 2025 года. Молдова рассчитывает, что по истечении договора транзита газа через Украину российская сторона будет искать альтернативные маршруты поставки газа.

Такой альтернативой может стать транспортировка газа по южному маршруту: Газпром будет поставлять топливо в Турцию, а затем через Болгарию, Румынию и Украину в Приднестровье.