Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана за 9 месяцев выросли на 3,4%

Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в январе-сентябре 2024 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4% и составили $4 млрд 522,578 млн.

Как сообщил Центральный банк Азербайджана, по объему прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана лидировали: Великобритания - $1 млрд 304,134 млн (снижение на 4,7%), Турция - $911,977 млн (рост на 4,5%), Кипр - $553,669 млн (снижение на 6,6%).

Из ОАЭ поступило $356,307 млн (рост в 5,3 раза), Ирана - $275,886 млн (снижение на 6,8%), Японии - $180,639 млн, Венгрии - $133,756 млн, Норвегии - $102,613 млн, США - $102,158 млн, России - $97,892 млн (снижение в 3 раза).

По данным платежного баланса Азербайджана, 79,3% прямых иностранных инвестиций за 9 месяцев этого года было вложено в нефтегазовый сектор (в январе-сентябре 2023 года - 79,2%), в ненефтегазовый сектор - 20,7% (20,8%).