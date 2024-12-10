В Южной Корее отложили введение налога на прибыль от криптоактивов до 2027 года

Правительство Южной Кореи отсрочило введение новых налогов на криптовалюты до 2027 года. Об этом сообщил репортер Колин Ву со ссылкой на местный Telegram-канал.

Речь идет о 20% налоге на прибыль от операций с криптовалютами свыше 2,5 млн корейских вон, над которым власти работают с 2020 года.

Изначально его планировали внедрить в октябре 2021 года, но отложили до января 2022 из-за неготовности инфраструктуры налогообложения.

В конце 2021 сроки перенесли еще на год — до 1 января 2023. В июле 2022 года под давлением оппозиции внедрение налога отсрочили до 1 января 2025.

На этот раз, согласно сообщениям журналистов, Национальное собрание одобрило перенос сроков на 2027 год.

Напомним, 3 декабря крипторынок Южной Кореи обвалился на фоне объявления военного положения президентом страны.