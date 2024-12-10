В ЕАЭС согласовали проект соглашения об электронной торговле товарами

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали проект соглашения об электронной торговле товарами, которое установит единые требования к работе маркетплейсов в Союзе.

Как сообщил торговый блок Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), проект документа согласован по итогам заседания рабочей группы высокого уровня.

Соглашением предусматривается, что как материальные, так и цифровые товары, а также сопутствующие электронной торговле услуги будут перемещаться и оказываться свободно на территории ЕАЭС, а государства-члены не будут вводить в отношении продавцов товаров и маркетплейсов каких-либо ограничений тарифного, нетарифного и иного характера, не предусмотренных договором о союзе, отметили в комиссии.

Маркетплейсы при этом не должны будут создавать дискриминирующих условий для продавцов и покупателей из других стран ЕАЭС.

Предполагается, что в рамках соглашения страны ЕАЭС утвердят пакет наднациональных правил.

По общим правилам будут оформляться публичные оферты, карточки товаров, выводиться информация о заказе, а также осуществляться возврат товаров и денежных средств. Предполагаются, что продавцы и маркетплейсы "смогут стандартизировать свои бизнес-процессы на единой платформе", говорится в сообщении.

Защита прав потребителей e-commerce будет осуществляться в соответствии с законодательством страны их нахождения.

Кроме того, в ЕАЭС будет действовать единый норматив по сроку возврата товаров – в течение 14 дней. Сейчас этот срок существенно различается.

Также закреплены меры по ограничению спам-рассылок, обязательной защите персональных данных, предоставлен инструментарий по досудебному разрешению споров на базе объединений профессиональных участников рынка и обществ защиты прав потребителей. Такой подход позволит распространить на всю взаимную электронную торговлю в Союзе успешный опыт гибкого и быстрого разрешения спорных ситуаций, существующий в ряде стран.

Есть определенные плюсы и для регуляторов – речь идет о значительном упрощении взаимодействия, повышения уровня доступности открытых данных и возможности формирования совместного механизма по предупреждению нарушения прав участников электронной торговли.