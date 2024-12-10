Российские автомобильные грузоперевозчики заявили о риске массовых банкротств в 2025 году

Большинство занимающихся автомобильными грузоперевозками российских компаний заканчивают 2024 год с убытками, а примерно 30% из них грозит банкротство уже в 2025 году. Об этом пишет газета "Известия".

Отмечается, что рентабельность крупных автоперевозок составляет "минус 17%". В такое положение компании попали из-за роста расходов на 11%, ослабления рубля и увеличения кредитных и лизинговых платежей после повышения ключевой ставки Центробанка до 21%.

Перевозчики также столкнулись с падением спроса и были вынуждены снизить тарифы на 12% год к году.

В таких условиях могут работать лишь серые фирмы, которые экономят на налоговых отчислениях и страховых взносах при выдаче заработной платы, избегают уплаты НДС, а также занижают транзитные сроки, заставляя водителей нарушать режим труда и отдыха.

Сообщается, что предприятия будут вынуждены уменьшить свою долю рынка или уйти в тень. Часть игроков в 2025 году готовится к этому как к единственному способу выжить.

Сейчас серый сегмент рынка грузовых автоперевозок уже составляет 65-70%.