Нацбанк Казахстана ухудшил прогноз по ситуации на нефтяном рынке

В среднесрочной перспективе из-за дисбаланса на мировом рынке нефти ожидается снижение цен до $70 за баррель, по прогнозу на ноябрь 2024 года. Об этом говорится в докладе Национального банка Казахстана.

Согласно докладу, передает агентство Kazinform.

"Ситуация на нефтяном рынке ухудшилась: снижается спрос со стороны Китая, ожидается рост предложения. В результате оценки по цене на нефть марки Brent для базового сценария снижены до $70 за баррель до конца прогнозного периода", - говорится в докладе о ДКП Нацбанка.

В рамках базового сценария ожидается, что в 2024 году цены на нефть стабилизируются на уровне около $80,3 за баррель в среднем за год.

"В 2025-2026 годах цена на нефть составит $70 за баррель. Ожидается более слабый спрос со стороны Китая и стран ОЭСР, а также более низкий рост мировой экономики в 2025 году, чем прогнозировалось ранее. Ослабление ограничений на добычу нефти странами ОПЕК+ с начала 2025 года и увеличение добычи в странах Северной и Южной Америки будут способствовать профициту предложения на рынке нефти", - прогнозирует Нацбанк.