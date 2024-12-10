Последнее обновление: 10.12.2024 16:29

Великобритания расширила санкции в сфере торговли золотом

Великобритания объявила о новой волне санкций в сфере торговли золотом. Об этом пишет Reuters.

По решению британских властей заморожены активы пяти человек: четырех за причастность к контрабанде золота и одного за покупку российского золота на сумму более $300 млн.

Великобритания и другие крупные западные экономики запретили импорт нового российского золота в 2022 году после начала войны в Украине.

На прошлой неделе Британия, работая совместно с Соединенными Штатами, заявила, что разрушила глобальную сеть по отмыванию денег, которую использовали богатые россияне, чтобы избежать санкций.

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