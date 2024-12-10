Власти Гомельской области проиндексировали Чеки «Жилье»

Решением Гомельского областного исполнительного комитета № 1002 от 29 ноября 2024 г. проиндексированы Чеки «Жилье».

Согласно решению, с 8 декабря 2024 г. индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» установлен в размере 34,48 (ранее – 34,21).

Этот индекс ежеквартально рассчитывается для использования чеков «Жилье» гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 г.