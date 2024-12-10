Кыргызстан в январе-октябре снизил грузоперевозки ж/д транспортом на 2,7%

Железнодорожным транспортом Кыргызстана в январе-октябре 2024 года было перевезено 7,253 миллиона тонн грузов.

Как сообщает Национальный комитет по статистике Кыргызстана, показатель уменьшился по сравнению с 10 месяцами 2023 года на 2,7% (7,456 миллиона тонн).

Объем грузооборота железнодорожным транспортом составил 851,4 миллиона тонно-километров, что на 1,9% ниже, чем в январе-октябре 2023 года.

За отчетный период объем грузов, перевезенных всеми видами транспорта в Кыргызстане, составил 43,349 миллиона тонн. По сравнению с январем-октябрем 2023 года этот показатель увеличился на 2,4 миллиона тонн, или на 5,8%.

Объем грузооборота всеми видами транспорта в Кыргызстане за 10 месяцев составил 2,453 миллиарда тонно-километров, что на 5,5% больше по сравнению с январем-октябрем 2023 года.