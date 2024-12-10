В Беларуси определили перечень существенно важных для внутреннего рынка товаров

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования (МАРТ) № 43 от 18 июня 2024 г. определен перечень товаров, существенно важных для внутреннего рынка.

Согласно опубликованному 9 декабря 2024 года на Национальном правовом портале документу, в список вошли такие товары, как спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об. %; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки; нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, содержащие 70 мас. % или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты, а также краска полиграфическая, чернила или тушь для письма или рисования и прочие чернила, концентрированные или неконцентрированные, твердые или нетвердые; готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности и др.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31 декабря 2024 г. включительно.