Энергогиганты Великобритании и Японии создают глобальный проект в ветроэнергетике за $6 млрд

Британский энергогигант British Petroleum (ВР) и крупнейший производитель электроэнергии Японии Jera Co. объединяют свои активы в морской ветроэнергетике с инвестициями в $5,8 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Новая компания — JERA Nex bp – должна вернуть импульс мировой ветроэнергетике, которая переживает период сокращения инвестиций и сворачивания крупных проектов. Отрасль столкнулась с резким ростом расходов, что изменило инвестиционные планы некоторых крупнейших мировых игроков, включая ВР.

В октябре ВР объявила, что отказывается от своей стратегии уменьшить до 2030 года добычу нефти и газа на 40% и параллельно увеличить мощности ВИЭ. Компания признала, что ее стратегия энергетического перехода на более экологичное производство энергии негативно влияет на стоимость акций компании.

Объединения с Jera позволит британской компании вернуться к наращиванию мощностей в возобновляемой энергетики и завершить два крупных проекта в морской ветрогенерации на 8 ГВт за $1,2 млрд.

Помимо британских проектов, JERA Nex bp будет развивать ветроэнергетику в Австралии и Японии.

Компания Jera создана в 2015 году, как совместное предприятие японских энергокомпаний Tokyo Electric Power Co. и Chubu Electric Power Co. Предполагалось, что Jera станет одним из крупнейших в мире покупателей сжиженного природного газа. В мае компания заявляла, что планирует инвестировать в СПГ, возобновляемые источники энергии и водород.