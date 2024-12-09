В Украине планируют построить десять малых модульных реакторов к 2050 году

В Украине к 2050 году планируется добавить до 3000 МВт мощностей, которые будут генерировать десять малых модульных реакторов (ММР). Об этом сообщил руководитель Энергоатома Петр Котин в комментарии "Энерго LIVE".

"Мы видим, что у нас есть возможности и потребность в малых модульных реакторах на уровне до 3000 МВт", – отметил Котин.

Он добавил, что таких энергоблоков для Украины нужно будет построить десять.

Энергоатом уже имеет ряд договоренностей с ведущими разработчиками малых модульных реакторов, в частности, с компанией Holtec International.

По словам Котина, многие компании в мире занимаются разработкой ММР, что свидетельствует о развитии атомных технологий.

В то же время Котин отметил, что не может сказать, насколько безопасна эксплуатация малых модульных реакторов в условиях войны.

Но он подчеркнул, что ММР, по заявлениям разработчиков, более безопасны и меньше по размеру, чем крупные атомные реакторы, а также могут работать там, где вообще нет сети.