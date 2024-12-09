Последнее обновление: 09.12.2024 17:13

Чехия освободила часть биткоин-ходлеров от налогов

Власти Чехии приняли закон, упрощающий финансовые операции для криптокомпаний и вводящий налоговые льготы для держателей цифровых валют. Об этом сообщает DL News.

Криптовалютные компании и инвесторы получили гарантированное право открывать банковские счета. Также парламент отменил налог на прирост капитала в биткоине, если актив хранился более трех лет. Аналогичные правила уже применяются для традиционных финансовых инструментов, например акций.

Зампред Палаты депутатов Чехии Ян Скопечек высоко оценил потенциал местных инновационных компании в сферах криптовалют и блокчейна. Он полагает, что без благоприятной законодательной среды они могут покинуть страну.

«Это шаг в правильном направлении, который модернизирует нашу экономику и может привлечь в Чехию предпринимателей со всего мира», - написал Скопечек в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, с 30 декабря окончательно вступает в силу регулирование MiCA, стандартизирующее правила для криптовалютных компаний на территории ЕС.

Ранее СМИ изучили привлекательность европейских юрисдикций для представителей индустрии.



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