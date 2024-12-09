Последнее обновление: 09.12.2024 17:13

Иран начнет регулировать криптовалюты для обхода санкций

Правительство Ирана намерено регулировать криптовалюты путем введения дополнительных правил вместо прямых ограничений. Об этом заявил министр экономики и финансов страны Абдольнасер Хеммати.

По словам чиновника, власти намерены устранить негативное влияние криптоактивов на экономику и использовать ее позитивные эффекты, пишут местные СМИ.

Хеммати надеется увидеть использование цифровых валют для повышения занятости молодежи в Иране, противодействия санкциям США и согласования деятельности страны с мировой экономикой.

Регулирующим органом для криптовалют станет ЦБ Ирана. Его представители уже сообщили, что направят свою политику на поддержку криптотрейдеров в соблюдении местных налоговых и антиотмывочных законов.

Согласно подсчетам местных экономистов, иранские инвесторы в настоящее время владеют криптоактивами на сумму от $30 млрд до $50 млрд, что примерно эквивалентно трети всего рынка золота в стране.

Недавнее исследование показало, что большинство иранских централизованных криптобирж связаны с правительством и участвуют в обходе санкций.

Напомним, с 2022 года местным компаниям разрешено использовать цифровые активы в транзакциях за импорт. Помимо этого, с 2023 года ЦБ Ирана обсуждает с РФ возможность создания совместного стейблкоина Персидского региона для внешнеторговых расчетов.



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