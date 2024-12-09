Шестнадцать стран ЕС продвигают расширение "табачного" законодательства на электронные сигареты

Шестнадцать стран Евросоюза вместе призвали Еврокомиссию внести поправки в общеевропейское законодательство по табаку и расширить его на электронные сигареты, которые получают все большее распространение. Об этом сообщает Reuters.

Инициативу возглавили Нидерланды, ее поддержали Франция, Испания, Германия, Бельгия, Португалия, Ирландия, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Чехия, Словакия, Болгария, Хорватия, Словения.

В письме в Еврокомиссию от министров финансов этих стран, которое есть в распоряжении агентства, они указывают на необходимость обновить общеевропейское законодательство, чтобы оно охватывало также вейпы, поскольку сейчас в каждой стране действуют отдельные подходы, в том числе и по акцизу на электронные сигареты, что приводит к искажениям на едином рынке.

"На основании действующей директивы большинство таких продуктов нельзя облагать налогом как традиционные табачные изделия. Положения действующей директивы недостаточны или слишком узкие... Из-за недостатков европейского законодательства страны-члены приняли соответствующие шаги на национальном уровне. Это привело к фрагментации, неравным условиям игры и искажениям на нашем внутреннем рынке", – отмечают министры.

В ЕС с 2022 года должны были вступить в силу определенные изменения в табачном законодательстве, однако они отложились.

Еврокомиссия установила определенные стандарты для электронных сигарет, в частности относительно содержания никотина и примечаний, что их не стоит использовать людям, которые до сих пор не курили.

Однако от страны к стране правила в отношении электронных сигарет отличаются.