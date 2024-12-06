Литва выкупила LNG-терминал "Независимость" за €138 млн

Судно-хранилище сжиженного природного газа (LNG) Independence ("Независимость") официально перешло в собственность Литвы. Об этом сообщает LRT.

Оператор терминала, государственная компания KN Energies, за €138 млн выкупила судно у норвежской Hoegh LNG, которая продолжит управлять Independence еще в течение 10 лет.

Для финансирования покупки Северный инвестиционный банк предоставил Литве кредит около 160 млн евро. Согласно контракту эту сумму можно будет выплатить норвежской компании до 2044 года.

До сих пор LNG-терминал был зарегистрирован в Судебном реестре Сингапура и имел флаг этой страны. В пятницу, 6 декабря, над судном подняли литовский флаг.

Терминал прибыл в порт Клайпеды в 2014 году и стал важным шагом в обеспечении энергетической независимости Литвы.

Максимальная сумма договора аренды судна за 10 лет составила $225 млн.

После прекращения импорта российского газа в апреле 2022 года, за исключением транзита в Калининград, клайпедский LNG-терминал стал основным источником поставок газа для Литвы.

С начала работы терминала в порт Клайпеда зашло 79 газовозов, перевозящих LNG. Большинство газа поставлялось из Норвегии и США. Газ поступал также из Тринидада и Тобаго, Нигерии, Египта, Экваториальной Гвинеи и Алжира.

"Независимость" используют пять стран – кроме Литвы, это Польша, Латвия, Норвегия и Эстония. Более половины своей выручки терминал получает от иностранных клиентов.