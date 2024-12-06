Польская Gaz-System получила разрешение на строительство морской части плавучего СПГ-терминала

Польская компания Gaz-System получила разрешение на строительство морской части плавучего терминала сжиженного газа.

Разрешение выдано Поморским воеводством, сообщают польские медиа.

Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2027 году.

Инвестиция включает в себя строительство причала с инфраструктурой, необходимой для работы регазификационной установки, и морского газопровода протяженностью около 3 километров, который соединит терминал с национальной транспортной системой.

Кроме того, планируется построить 250 километров наземных газопроводов от Гданьска до Густожина, по которым СПГ, полученный на установке, будет транспортироваться вглубь страны.

Ожидается, что годовая мощность терминала превысит 6 млрд кубометров газа. Это очередная инвестиция, направленная на укрепление энергетической безопасности Польши.

Gaz-System подчеркивает, что «СПГ-терминал будет играть важную роль в процессе энергетического перехода, обеспечивая увеличение поставок природного газа для нужд промышленности, электрического и теплового секторов в переходный период декарбонизации польской экономики».