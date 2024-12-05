Германия приняла новую стратегию развития оборонной промышленности

Власти Германии утвердили новую стратегию, которая должна помочь оборонной промышленности в создании современных систем вооружений и в росте масштабов производства, сообщает Defense news.

"Для военного потенциала Германии крайне важно располагать инновационными и эффективными оборонными компаниями. Это единственный способ, при помощи которого мы можем развивать передовые системы вооружений, в том числе с нашими союзниками, и в первую очередь, производить их в достаточных количествах ", - заявил министр обороны страны Борис Писториус.

В стратегии приоритетом для оборонной промышленности Германии названы кораблестроение, технологии искусственного интеллекта, бронетехника, приборы обнаружения, важнейшие IT-сервисы, средства радиоэлектронной борьбы. В то же время в сфере авиации и огнестрельного оружия власти готовы положиться на иностранных поставщиков. Также в Берлине хотят сделать больше упор на совместные закупки оружия вместе с другими странами и на разработку вооружений в сотрудничестве с зарубежными партнерами.

Правительство намерено вывести на новый уровень сотрудничество с частными фирмами: в частности, власти хотят сокращения бюрократических препятствий, более интенсивных государственных инвестиций, более быстрого одобрения военных трат из бюджета, поддержки стартапов в оборонной сфере. Также в правительстве изучат вопрос, можно ли заключать контракты с оборонными компаниями длительностью до десяти лет с целью сделать более предсказуемой ситуацию на рынке и облегчить долгосрочное планирование руководству компаний.

В минувшем феврале канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия в 2024 году будет тратить на оборону до 2% от ВВП, эта тенденция продолжится в предстоящие годы.