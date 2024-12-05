Глава ФРС Джером Пауэлл сравнил биткоин с золотом

Председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл считает биткоин спекулятивным активом, который играет ту же роль, что и золото. Об этом чиновник заявил 4 ноября на саммите DealBook.

«Люди используют биткоин как спекулятивный актив, верно? Это как золото, только оно виртуальное, цифровое», - отметил Пауэлл.

Он добавил, что первую криптовалюту не применяют для платежей или сбережения, она слишком волатильна.

«Это не конкурент доллару. Это на самом деле конкурент золоту — так я это себе представляю», - сказал Джером Пауэлл.

В ходе саммита глава ФРС также рассказал журналистам, что центробанк предпочел бы, чтобы взаимодействия между банками и криптобизнесами не несли финансовым учреждениям угрозы.

На вопрос о том, держит ли он криптовалюты, Пауэлл ответил отрицательно, сославшись на должностные ограничения.

ФРС не имеет полномочий для прямого контроля над индустрией, на рынок влияют прежде всего его решения по базовой кредитной ставке для краткосрочных займов между банками.