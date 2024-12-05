Последнее обновление: 05.12.2024 15:00

Власти Беларуси продлили параллельный импорт из "недружественных" стран до 2026 года

Власти Беларуси продлили действие закона, который легализует параллельный импорт и пиратское использование контента из "недружественных" стран.

В частности, законом № 42-З от 2 декабря 2024 года действие закона "Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности" продлено до 2026 года.

Напомним, параллельный импорт и пиратское использование контента в Беларуси разрешили в начале января 2023 года.

В соответствии с документом допускается ввоз и оборот в Беларуси товаров, в которых применены объекты интеллектуальной собственности, без согласия правообладателей из иностранных государств, в том числе "недружественных", если такие товары "включены в перечни товаров (групп товаров), являющихся существенно важными для внутреннего рынка".

Использование без разрешения правообладателей объектов интеллектуальной собственности не признаются в синеокой нарушением исключительных прав.

В перечень "недружественных" власти включили страны Европы, США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию.



<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование