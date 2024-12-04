В Армении готовится масштабная реформа системы налогообложения малого и среднего бизнеса.

Как заявил заместитель министра финансов Арман Погосян, представляя в парламенте 3 декабря поправки к Налоговому кодексу, существующие льготные налоговые режимы превратились в инструмент уклонения от налогов, когда крупный бизнес намеренно дробится для сохранения права на льготное налогообложение.

В настоящее время льготный режим налогообложения действует для предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и нотариусов с годовым оборотом до 295 тысяч долларов. Вместо НДС и налога на прибыль они платят единый налог с оборота: 5% для коммерческой деятельности и 3,5% для производственной сферы, пишут местные медиа.

По данным министерства, такая система создает серьезный дисбаланс: в обрабатывающей промышленности общая налоговая нагрузка в два раза выше, чем при упрощенном режиме, в строительстве - в 2,4 раза, в торговле - в 2,6 раза, а в сфере юридических и бухгалтерских услуг разница достигает 3,2 раза.

Более того, существующая система провоцирует уход от налогов: наемные работники, выплачивающие подоходный налог в размере 20%, массово регистрируются как индивидуальные предприниматели, чтобы платить только 5% с оборота или вообще получить освобождение от налогов в рамках микропредпринимательства.

В качестве первого шага по исправлению ситуации с января 2025 года юристы и бухгалтеры будут переведены на общую систему налогообложения с уплатой НДС. Для остальных видов деятельности ставки налога с оборота будут удвоены, но при этом предприниматели смогут уменьшать налогооблагаемую базу за счет документально подтвержденных расходов.

Законопроект также предусматривает исключение из льготного налогового режима целого ряда сфер: деятельность головных офисов, строительство, операции с недвижимостью, архитектурную и инженерную деятельность, технические испытания, рекламу, маркетинговые и научные исследования, здравоохранение и услуги по предоставлению временного персонала. При этом компании, работающие по общей системе налогообложения, не смогут уменьшать свою налоговую базу на расходы по услугам, полученным от предприятий из этих сфер.