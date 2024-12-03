Подписан закон о бюджете ФСЗН Беларуси на 2025 год

Лукашенко подписал закон о бюджете Фонда соцзащиты населения (ФСЗН) на 2025 год. Об этом сообщает Минтруда и соцзащиты.

Согласно информации, доходы бюджета фонда планируются на уровне 32,8 млрд рублей, что на 3,2 млрд рублей больше ожидаемого исполнения 2024 года. Темп роста - 110,7%.

Основным источником доходов являются взносы на государственное социальное страхование, которые составят порядка 30 млрд. рублей

Расходная часть бюджета фонда запланирована в сумме 32,3 млрд рублей (темп роста - 113,4%).

Основную часть бюджета фонда в 2025 году планируется направить на финансирование пенсий - 25,9 млрд рублей (более 80% от расходов).

В целом бюджет фонда социальной защиты населения на 2025 год сформирован с превышением доходов над расходами за счет средств профессионального пенсионного страхования в сумме 501,8 млн рублей.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 г.